شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تتابع دور محطة رأس سدر لبحوث الصحراء في خدمة أهالي سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس حمدي عبدالرحمن، مدير عام محطات سيناء بمركز بحوث الصحراء، محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء للوقوف على دور المحطة في نشاط الإنتاج الحيوانى والتوعية المستديمة لمربي الماشية من أهالي سيناء، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، بتكثيف الزيارات الميدانية على مواقع العمل والإنتاج والمحطات البحثية.

وقال عبدالرحمن، إن الزيارة تضمنت أيضا متابعة القوافل الطبية التابعة للمركز ودور المحطة في الإرشاد والتوسع في زراعات البرسيم الحجازي والدخن كعلف أخضر للحيوانات، علاوة على إنتاج الدريس والتبن لتغذية الحيوانات الموجودة بالمحطة، ومتابعة البحوث التي تجري على هذه الحيوانات، ومتابعة مشروع النهوض بانتاجية الإبل ومتابعة الولادات منهم.

وأشار إلى أنه تم التوسع في زراعة الزيتون بالمحطة في ظل ظروف الملوحة الشديدة للتربة ومتابعة إنتاجية نخيل البلح بالمحطة ونجاح زراعة نخيل البرحي والمجدول بالمحطة.