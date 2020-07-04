شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات الفرق النهائية بـ«طب الأسنان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لأعمال اليوم الأول من الامتحانات التحريرية للفرق النهائية بكلية طب أسنان، كما تابع الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الكلية تجنبًا لحدوث عدوى بفيروس كورونا أثناء الامتحانات؛ حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد طلبة، وكيل كلية طب الأسنان لشؤون الطلاب.

وتفقد «عبدالنبي» لجان الامتحانات لمقرر جراحة الوجه والفم والفكين، التي يخوضها 236 طالبا وطالبة موزعين على 6 لجان امتحانية بقاعات كبرى، تم بها اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من مراعاة المسافات البينية بين الطلاب، والتأكد من عدم تبادل الأدوات الشخصية، ومن حضور الطلاب قبل بدء الامتحانات بساعة كاملة؛ لقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية، وتعقيمهم عبر بوابات التعقيم والتطهير الذاتية على بوابة الكلية.

وقامت كلية «طب الأسنان» بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على الطلاب، مع مراعاة استلام الطالب لأغراضه بنفسه دون مساس من قبل أحد، وذلك لضمان الوقاية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولات رئيس الجامعة التفقدية بعد انطلاق الامتحانات وانتظامها منذ الأول من يوليو الجاري بالجامعة، والتي يخوضها أكثر من 14800 طالب وطالبة بالفرق النهائية بكليات الجامعة العشرين، ومعهدها الفني للتمريض.

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طلاب الفرق النهائية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات وقائية في جامعة المنيا

طلاب الفرق النهائية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات وقائية في جامعة المنيا

طلاب الفرق النهائية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات وقائية في جامعة المنيا

طلاب الفرق النهائية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات وقائية في جامعة المنيا

طلاب الفرق النهائية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات وقائية في جامعة المنيا

طلاب الفرق النهائية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات وقائية في جامعة المنيا