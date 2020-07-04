شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 3699 إزالة لمخالفات بناء وتعديات على الأراضي خلال 70 يومًا بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة تمكنت من تنفيذ 3699 إزالة وذلك خلال 70 يومًا.

جاء ذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى استمرار الحملات وخاصة في ظل قانون الطوارئ، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملات اليوم استهدفت مركز الغنايم برئاسة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم لازالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية وبعض مخالفات البناء لافتا إلى ان الحملات المستمرة بالقرى والمراكز بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء استهدفت ازالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات الازالة التي تم تنفيبذها بلغت 3699 حالة إزالة حتى اليوم لمساحة 239 ألفًا و171 مترًا.