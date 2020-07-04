شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الشرقية، اليوم السبت، أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بمتابعة عمل المبادرة من داخل الوحدة الصحية بكفر شاويش التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

وأوضح وكيل الوزارة أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقرى المحافظة، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة "من ١٨: ٢٥ عامًا، ومن ٢٥: ٣٥ عامًا، وأكثر من ٣٥ عامًا" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

وأشار إلى أنه تم تخفيض قوة الفرق وأماكن تقديم الخدمة الطبية إلي ٢٥%، نظرا للظروف الإستثنائية الراهنة، ليتم تقديم الخدمة الطبية في ١١٢ وحدة صحية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مضيفاً بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها.

وشدّد وكيل وزارة الصحة علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، وشدد وكيل الوزارة على الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع اتباع معايير مكافحة العدوي، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.