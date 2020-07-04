شكرا لقرائتكم خبر عن في 49 موقعًا ببني سويف.. استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي تستهدف السيدات والفتيات فوق 18 سنة، ويتم من خلالها الكشف المبكر عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وعلاج أورام الثدي.

وقال المحافظ خلال تصريحات صحفية إن المبادرة التي انطلقت في السابع من شهر ديسمبر الماضي، استأنفت عملها اليوم، في 49 موقعًا بالمراكز الطبية ووحدات صحة الأسرة والرعايات على مستوى المحافظة بواقع 10 مواقع بمركز ومدينة بني سويف و6 بمركز ومدينة الواسطى، و5 بناصر، و8 بأهناسيا، و7 مواقع في ببا، و8 بالفشن، و5 بسمسطا.

من جانبه اكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاحتياطات الصحية، والتي تتضمن تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقا لبروتوكول الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، حيث سيتم فرز المرضى قبل دخول المنشأة اعتمادًا على أعراض الحرارة والأعراض التنفسية والفرز البصري لارتداء الكمامات، مع الالتزام بالمسافات البينية سواء للمترددين أو العاملين من الأطقم الطبية، علاوة ارتداء الماسك الجراحي أثناء الكشف على المرضى الخاليين من أعراض الإصابة، بجانب تطهير بيئة المنشأة، خاصة الأماكن التي تواجد بها المرضى باستخدام المطهرات المعتمدة مثل محلول الكلور بنسبة ألف جزء من المليون أو أي مطهرات أخرى معتمدة، مع الالتزام بآداب العطس والسعال في جميع الأوقات داخل وخارج المنشأة، مع مراعاة تطهير دورات المياه وأسرًة السكن والممرات وبيئة السكن بوجه عام مرتين «على الأقل» يوميًا باستخدام المطهرات المعتمدة.