شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقيادات الجامعة، اليوم السبت، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ لطلاب الفرق النهائية فى أول أيامه بدءً من مدخل الجامعة الرئيسي بالحرم الجامعي بعين حلوان وحتى لجان الامتحانات.

جاء ذلك للوقوف علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها بدءً من لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة بطريقة آمنة لحمايتهم من التدافع والحرص على تحقيق مسافات التباعد والكشف عليهم بكواشف الحرارة وحتى وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير خلال فترات الامتحانات حفاظاً على الطلاب وسلامتهم خلال فترة أداء الإمتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة أنَّ الجامعة تسخر كل جهودها لتحقيق سبل الأمن والحماية وذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وأكدحرص الجامعة على تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بدءً من بوابات الجامعة وصولا ً إلى مقرات اللجان مع التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمشرفين، فضلا عن توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، وعدم السماح بالتجمعات، و توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع اللجان، مضيفا أن الجامعة تعمل منذ أكثر من أسبوعين بتضافر جهود الادارات المختلفة من رعاية شباب والإدارة الطبية والأمن الجامعي من أجل أن يخرج مارثون الامتحانات بالشكل اللائق وفي أمان تام.

كما خصصت الجامعة عدد ٦ بوابات لدخول الطالبات و٦ أخرى لدخول الطلاب على البوابة الرئيسية وأربعة مداخل على البوابة الصغرى بأجمالى ١٦ منفذ للدخول لتسهيل تدفق الطلاب دون ازدحام لمراعاة التباعد الاجتماعي مع قياس درجة حرارة الطلاب، كما تم تخصيص باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص اكياس لنقل الامتحانات والاحتفاظ باوراق الاجابة لمدة ٤٨ ساعة، وعمل مسافات زمنية بين كل امتحان والآخر وآداء الامتحانات بعيدا عن أيام امتحانات الثانوية العامة، و فضلا عن اللوحات الارشادية والتوعوية، ومراعاة توقيتات وصول عربات المترو للتحكم فى كثافة وصول الطلاب لعدم التزاحم.

وحرص نجم خلال جولته على تفقد بوابات الجامعة ومبني الامتحانات وعدد من اللجان وغرف العزل، ودورات المياه للتأكد من تطبيق كافة إجراءات التعقيم و الوقاية، وكذلك توافر عدد كاف من سيارات الاسعاف لمواجهة أي مستجدات أو حالات طارئة، مع التأكيد على تواجد أطباء بلجان الامتحانات لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

كما اطمأن رئيس الجامعة من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أية شكاوى ذات صلة وأثنى على التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية وأرسل إليهم رسالة طمأنة قائلا ابنائي وبناتى انتم أمانة فى عنقى وواجبي أن اُؤمن لكم سلامتكم ومناخاً صالحا لاداء امتحاناتكم فى هدوء واستقرار وأبدى الطلاب سعادتهم بمتابعة وتواجد رئيس الجامعة و قيادات الجامعة بينهم ، وأشادو بإجراءات الجامعة التي تم تطبيقها لتوفير كافة سبل الرعاية والسلامة الصحية لهم خلال فترة أداء الامتحانات.

Advertisements