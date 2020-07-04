للحد من انتشار كورونا.. تلا تمنع إقامة سوق الماشية واستمرار فض الأسواق الأسبوعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار منعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، فجر السبت، إقامة سوق المواشي بالمدينة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وبحسب بيان، أقيمت حواجز بكافة المداخل لغلق جميع الطرق المؤدية للسوق لمنع تواجد المواطنين. وفي إطار المتابعة المستمرة لفض الأسواق الأسبوعية قامت الوحدة المحلية بتلا بفض سوق تلا وإخلاؤه من البائعين والمواطنين وتم ثكثيف أعمال التطهير والتعقيم بعد فضه للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين. يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطر إنتقال العدوي بفيروس كورونا المستجد. وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 72,711

تعافي 19,690

وفيات 3,201

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