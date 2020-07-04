شكرا لقرائتكم خبر عن عزل إسنا: تعافي وخروج 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، السبت، خروج ٨ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، بينهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٨٥٤ حالة.

وقال وليد الضوى، مدير العلاقات العامة، إن ال ٨ حالات ممن كانوا بالمستشفى والمصابين بفيروس كورونا المستجد خرجوا اليوم بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي.

وأكد أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى وتحقيق هذه الارقام العالية للمتعافين، مقدما تهانيها للمتعافين مؤكدا ان الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد واخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابى كورونا وزيادة اعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فبها لزيادة الحرص وتفادى الإصابة بالمرض.