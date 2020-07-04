شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة محافظ أسوان تتبرع ببلازما الدم بعد تعافيها من كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، ببلازما الدم داخل مركز الدم بمستشفى أسوان الجامعي، بعد أن تعافت من إصابتها بفيروس كورونا.

وتوجهت «أبوزيد» إلى مستشفى أسوان الجامعي برفقة مجموعة من شباب حملة «معا ضد الكورونا»، بعد أن خضعت للعزل المنزلي بعد إصابتها بكورونا وقضت فترة العلاج والعزل بالمنزل حتى تماثلت للشفاء وباشرت عملها بديوان عام المحافظة، وبعد نحو أسبوعين من تعافيها توجهت إلى المستشفى وتبرعت ببلازما الدم لصالح مصابي الكورونا.

وقدم الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد طب أسوان، الشكر لنائبة المحافظ وفريق الحملة لتبرعهم بالدم والبلازما بمستشفيات جامعة اسوان.

ودعت نائب محافظ أسوان، جميع المتعافين من الفيروس بالتبرع ببلازما الدم لمساعدة المصابين في الشفاء.

الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان تتبرع ببلازما الدم بالمستشفي الجامعي لصالح مصابي كورونا

الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان تتبرع ببلازما الدم بالمستشفي الجامعي لصالح مصابي كورونا

الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان تتبرع ببلازما الدم بالمستشفي الجامعي لصالح مصابي كورونا