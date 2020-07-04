شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 254 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، عن خروج 254 مريضًا من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تمام شفائهم وعلاجهم بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك من إجمالي يبلغ 417 حالة إيجابية تم استقبالهم منذ بدء تصدي مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا.

وأضاف «الجمال» أنه تم تسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية من أجل علاج المصابين من المنتسبين للجامعة ومن الحالات الحرجة من خارج الجامعة.

وأشار إلى أنه مخصص حاليًا 268 سرير لعلاج مصابي الكورونا تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة، وغرف عادية وذلك لاستقبال أكبر عدد من مصابي «كوفيد 19» وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة، وذلك بمستشفيات الراجحى للعزل والمستشفى الرئيسي، ومستشفى جراحة المسالك، ومستشفى الأطفال، ومستشفى صحة المرأة.

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المستشفى الجامعي الرئيسي قامت باستقبال 187 حالة «كوفيد19» تم خروج منهم 84 حالة بعد تعافيهم، وبلغ عدد الوفيات منهم 24 حالة، وجاري استكمال علاج 79 حالة أخرى منهم 65 حالة مستقرة و14 حالة أخرى بالعناية المركزة.

وأضاف «عطية» أن المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى، قامت كذلك باستقبال 42 مصاب «كوفيد 19» تم شفاء وخروج منهم 25 حالة وجاري علاج 17 حالة أخرى جميعهم في حالة مستقرة.

وكشف الدكتور إيهاب فوزي، مدير مستشفى الراجحي الجامعي للعزل أن المستشفى بدأت في استقبال مصابي كورونا في 23 أبريل 2020 ومنذ ذلك التاريخ تم استقبال 188 حالة «كوفيد19» تم خروج منهم 145 حالة بعد شفائهم، وبلغت أعداد الوفاة 26 حالة، وجاري استكمال وعلاج 17 حالة، منهم 7 حالات مستقرة، و10 حالات بالعناية المركزة، وحالتين فقط على جهاز التنفس الصناعي.

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