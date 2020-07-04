شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: صرف العلاج لـ199 مريضًا ضمن مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والتي بدأت، الأحد الماضى، في 11 موقعا ببني سويف، ضمن محافظات المرحلة الأولى، حيث يتم تنفيذ المبادرة بمراكز طب الأسرة ووحدات الرعاية الصحية بقرى (كوم إدريجة وهرم ميدوم بالواسطى، طنسا بني مالو وجزيرة ببا، شاويش وبراوة بإهناسيا، ودلهانس وشنرا بالفشن، بدهل وبني حلة في سمسطا، بجانب قرية الزيتون).

وقال «غنيم» إنه وبحسب التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، فقد تم صرف العلاج لعدد 10 منتفعين بقرارات علاج «جديدة» على نفقة الدولة، وصرف العلاج أيضاً لعدد 142 للمنتفعين بقرارات «سارية»، فيما تم صرف العلاج لعدد 47 ممن انتهت قراراتهم، وجارٍ العمل في إجراءات تجديد قرارات علاجهم، ليصل العدد الإجمالي إلى 199 منتفعًا بصرف وتوفير العلاج، مشيرا إلى توجيهاته السابقة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية بالمواقع المحددة لتقديم الخدمة الطبية على مستوى مراكز المحافظة.

من جهته، أوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتى تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناتجة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو المستفيدين من التأمين الصحي، مؤكدا على ضرورة توجه المرضى من ذوي الأمراض المزمنة لأقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج اللازم لهم، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.