شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس «زيكا» صديق «فتاة التيك توك» في بنها 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية تجديد حبس «عبدالعزيز. س»، الشهير بـ«زيكا» صديق فتاة التيك توك ببنها، 15 يومًا، في اتهامه بحيازة مخدرات وسلاح أبيض ومقاومة السلطات خلال ضبطه مع المتهمة منار سامي، فتاة التيك توك، الأسبوع الماضي، بمنطقة الفلل في نطاق مركز بنها، حيث أنكر المتهم خلال جلسة التجديد مقاومته للسلطات خلال ضبطه وحيازته لأقراص مخدرة.

وشهدت محكمة بنها، السبت، إجراءات أمنية مشددة خلال نظر جلسة تجديد حبس فتاة التيك توك، أشرف عليها العميد وائل نبيل، رئيس مباحث المحكمة.

كانت النيابة الكلية ببنها بإشراف المستشار على حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، أمرت، الأسبوع الماضي، بحبس «منار سامي» البالغة من العمر 30 عامًا والمعروفة بـ«فتاة التيك توك» ببنها، وصديقها الشهير بزيكا، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث تم ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها.

ووجّهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية المحددة.

كانت معلومات وردت لمباحث الآداب بالقليوبية تفيد بقيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكتروني وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل اعتداءً على القيم والمبادئ، لما تحمله من تحريض على الفسق وإذاعة تلك المقاطع مقابل حصولها على استفادة مالية، وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو المباشر عبر أحد تطبيقات المكالمات بتقنية الفيديو ذات محتوى منافٍ للآداب متبادلة مع أحد الأشخاص «غير محدد».

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الفتاة المذكورة، وتبين أنها تدعى «منار. س»، 30 عاما، «مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في قضية تبديد، وأنها خلال الآونة الأخيرة قامت بالتنقل بين محل إقامتها وبعض الشقق المفروشة ببعض المناطق المختلفة خشية ضبطها عقب بث العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها وتداولها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء وجودها بدائرة مركز شرطة بنها وبرفقتها أحد الأشخاص، يدعى «زيكا» وبالكشف عنه جنائيا تبين ان له معلومات جنائية وعثر بحوزته على 100 قرص مخدر لعقار «التامول» ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه و4 هواتف محمولة وقيامه بالتخلى عن سلاح أبيض كان بحوزته أثناء ضبطه.