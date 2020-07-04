شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شمال سيناء» تغلق مسجدًا بالعريش لعدم التزام المصلين بالإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية أوقاف شمال سيناء، إغلاق مسجد في مدينة العريش بسبب عدم التزام المصلين بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19».

وأكد الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان، السبت، أنه تم إغلاق مسجد الفارق التابع لإدارة غرب العريش في شارع أسيوط، بعد ورود شكوي بعدم التزام المصلين بارتداء الكمامات الواقية وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم خلال الصلوات الخمس.

وشدد يونس على التزام المصلين في جميع مساجد المحافظة من حيث ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصية «سجادة الصلاة» والحفاظ على التباعد وعدم المصافحة والتقبيل والمعانقة، والالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على صحة المصلى وباقي المصلين.

كما شدد يونس على تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص من غير العاملين بالأوقاف، وأن يتم فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات

وأشار يونس إلى أن لجان تابعة للمديرية والإدارات تقوم بالمرور على مختلف المساجد للتأكد من القواعد والضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح المساجد طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف وتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء..مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتلك الضوابط والقرارات والإجراءات.

ولفت يونس إلى التزام جميع المساجد على مستوي المحافظة بعدم إقامة صلاة الجمعة، وعدم ورود أي مخالفات من مساجد المحافظة من لجان المتابعة والمرور على المساجد في مختلف مدن المحافظة.

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يذكر أن مديرية أوقف شمال سيناء أعادت فتح نحو 500 مسجدا كمرحلة أولى بعد قرار وزارة الأوقاف المصرية إعادة فتح المساجد للصلوات الخمس دون صلاة الجمعة بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.