شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر لمطران الأسقفية: كنيستكم أحد دعائم الحوار الدينى والتفاعل الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المطران منير حنا بعد اختياره أول رئيس لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية.

واعتبر شيخ الأزهر فى رسالته أن الكنيسة الأسقفية الانجليكانية فى مصر أحد دعائم التعايش الوطنى كما إنها عضو فاعل في بيت العائلة المصرية مضيفا: نعتز بالتواصل مع الكنيسة الانجليكانية واستمرار الحوار الديني والتفاعل الثقافي بين الأديان"

كما أرسل الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس الحكماء المسلمين برقية مماثلة مشيدا بالدور الذي تلعبه الكنيسة الإنجليكانية في تحقيق الحوار والتواصل بين منتديات الشرق والغرب ومنتدى الشباب العالمي لصناعة السلام بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين

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وعلى صعيد الكنائس تلقت الكنيسة الأسقفية برقيات تهنئة من قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية والانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك

من جانبه، أعرب المطران منير حنا عن أمله في أن يسهم إقليم الإسكندرية في تعزيز التفاعل بين اتباع الأديان المختلفة مؤكدًا على شكره للمهنئين

وأكد المطران أن رسائل التهنئة تعتبر دفعة لاستكمال مسيرة الحوار بين الأديان والعمل المشترك بين الكنيسة الأسقفية وكافة المؤسسات الدينية الإسلامية وكذلك بين الطوائف المسيحية