شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للأخوة الإنسانية تشيد بقرار مجلس الأمن بوقف النزاعات المسلحة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اليوم بيانًا أشادت فيه بقرار مجلس الأمن الذي اتخذ بالاجماع بوقف إنساني لمدة 90 يومًا للنزاعات المسلحة والأعمال القتالية من أجل السماح للدول بالتصدي لوباء فيروس كورونا.

Advertisements

وأكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ترحيبها ومساندتها لهذه الهدنة الإنسانية التي تأتي في وقت يحتاج فيه العالم أكثر من أي وقت مضى للتوحد من أجل مواجهة هذا العدو المشترك، كما دعت اللجنة لاستغلال هذه الفرصة من قبل أطراف الصراعات في كل أنحاء العالم لتغليب الحكمة واللجوء إلى الحوار كسبيل وحيد لحل النزاعات والوصول إلى سلام عادل ودائم ينعم به جميع البشر.

وثمنت اللجنة الجهود الحثيثة التي قادها السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، واستمرت لشهور من أجل الوصول إلى هذه الهدنة الإنسانية، وجددت اللجنة دعوتها للمزيد من التضامن الإنساني لمواجهة الوباء ومساعدة المتضررين منه، خاصة من اللاجئين والنازحين والفارين من مناطق الصراعات.