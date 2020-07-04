شكرا لقرائتكم خبر عن سائق حفار أوسيم: قعدت فى الكابينة تحت الأنقاض وربنا نجانى بمعجزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عاطف، سائق حفار أوسيم الذى انهار عليه عقار مخالف أثناء إزالته، أنه نجا بمعجزة من الموت أسفل انقاض العقار المخالف، قائلا: "ارتبكت لما شوفت العمارة بتقع عليا ومكنتش عارف اعمل إيه.. فضلت فى كابينة الحفار وربنا نجانى".

وأضاف سائق الحفار، لـ"الخليج 365"، أنه تمكن من الخروج من الحفار دون مساعدة، وسط أتربة انهيار العقار، حيث تفاجئ الجميع بوقوفه بينهم بعدما توجهوا للبحث عنه داخل الحفار ولم يجدوه : قائلا:"معرفش إزاى خرجت والكل استغرب".

وكانت أعلنت محافظة الجيزة بأنه فى ضوء ما أثير بعدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن انهيار عقار أثناء إزالته على حفار فى منطقة بشتيل بمركز أوسيم اتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات حيال ما تم فى ذلك الشأن وشملت، إحالة مسئول الاشراف عن تنفيذ قرار الإزالة للعقار المكون من أربع ادوار على مساحة 350 متر تقريبًا والكائن بشارع الكباش ببشتيل إلى التحقيق، وذلك للإهمال فى تنفيذ قرارات الإزالة للعقار وعدم تطبيق المعايير الهندسية الصحيحة فى إزالة العقار الأمر الذى عرض حياة المشاركين فى الإزالة للخطر .

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كما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإجراء الكشف الطبى الكامل على سائق الحفار للتأكد من عدم إصابته باى مكروه عقب الإزالة وقد تم بالفعل التأكد من سلامه سائق الحفار وعدم إصابته باى مكروه .









محمد عاطف



محمد عاطف سائق حفار اوسيم محمد عاطف سائق حفار اوسيم



