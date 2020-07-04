شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: "التسليم يغير حياة الإنسان والله قائد دفة حياتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت، حلقة جديدة من برنامج "معًا بنفس واحدة" فسر خلالها الإصحاح السابع العشرين من سفر "أعمال الرسل" عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال الحلقة: أن هذا الإصحاح يروي قصة بولس الرسول في رحلته البحرية وسط الآسرى ويؤكد لنا أن التسليم يغير حياة الإنسان.

واستكمل البابا:من يقود مركب حياتنا في هذا العالم هو الله من يمسك الدفة ومن يمسك القيادة لذلك حياة التسليم تفرح الإنسان

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وتابع البابا: نصلي من أجل المرضى والطلاب لكي يوفقهم الله.

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة «Me sat» بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا) أما قناة «أغابي» فتعرضها في التاسعة مساءً.



وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.