شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 1.7 مليون يورو لدعم العاملين بالنظافة بمستلزمات ضد كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة البيئة، فيديو لانجازات البرنامج الوطنى للمخلفات، والذى تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية من وكالة التعاون الدولى الألمانية GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبى EU ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية SECO. بإجمالى تمويل يصل إلى 77.911 مليون يورو، بالمحافظات الأربعة " كفر الشيخ والغربية واسيوط وقنا ".

وأوضحت وزارة البيئة، أنه تم تخصيص مبلغ 29 مليون جنيه (1.7 مليون يورو من ميزانية البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبةNSWMP لدعم العاملين (11 ألف عامل) بمنظومة النظافة (الجهات الحكومية، والمجتمع المدني) بمهمات الوقاية لمواجهة انتشار العدوى بفيروس COVID - 19 فى المحافظات (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا)، مشيرة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات البرنامج بتكلفة 27 مليون يورو.

وأوضحت أن تلك المشروعات تتضمن:

• محافظات الصعيد ( قنا – اسيوط ): من خلال أعمال مدنية لمحطات وسيطة فى كل من ابو تشت بقنا وابنوب وابوتيج ودريوط بأسيرط وإنشاء مدافن صحية وإنشاء وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات كمصنع القوصية بأسيوط وتركيب خطوط انتاج RDF .

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• محافظات الدلتا ( كفر الشيخ – الغربية) : من خلال إنشاء واعادة تأهيل مصانع التدوير وتطويرها ومنها مصنع المحلة بالغربية ومصانع كفر الشيخ ودسوق ومطوبس بكفر الشيخ، إنشاء مدافن صحية كمدفن بلطيم، رفع التراكمات ببيلا وسيدى سالم وإغلاق المقالب العشوائية بدسوق إلى جانب الأعمال الميدانية للمحطات الوسيطة وتأسيس خليا بالمدفن الصحى بالسادات الصحية وإعادة تأهيل الخلايا القديمة

- تم دعم محافظات البرنامج بعدد (190) معدة بقيمة 11.7 مليون يورو وذلك فى إطار خطة التدخلات العاجلة للمحافظات الأربعة ممثلةً فى اللوادر، والشاحنات القلاب ذات الحمولات المتعددة، والجرارات، والمقطورات، وماكينات تقليب السماد، والشاحنات ذات الرافعة الخطافية، وحاويات القمامة سعة 24م3، والتريسيكلات، والسيارات ذات المكبس تحميل خلفى وعلوي.

- تطوير ورفع كفاءة مصانع ( المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى )

- رفع التراكمات من خلال المكون المحلى بمحافظات الغربية وكفر الشيخ.