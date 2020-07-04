شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشميع كافيهات تقدم الشيشة ومطاعم مخالفة بالنزهة شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شنت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة ، شرق القاهرة، حملة ليلية مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة النزهة وشرطة المرافق وإدارات الإشغالات والمحلات ومسئولي المربعات بالحى، اسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال والكافيهات لقيامهم بالفتح بعد المواعيد المقررة واستخدام الشيشة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من بينها محل اسماك وصالة طعام بـ 41 عمارات مصر للتعمير بشارع انقره، ومقلة بـ 42 عمارات مصر للتعمير ومحل حلويات بـ 43 عمارات مصر للتعمير وكافيه بـ 50 شارع مركز المعلومات وكافيه بالمنطقة الثامنة بمول المقاولون العرب وشقة تستخدم كمخزن للكافيه وبداخلها 59 شيشة و2 انبوبة غاز منازل .

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالمرور الدورى على المحال والمقاهي للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والإلتزام بمواعيد الغلق.

كما تم غلق وتشميع شقة مستخدمة كمكان للعب البلاى ستيشن فى مول المقاولون العرب وتم التحفظ على 11 شاشة عرض و 4 جهاز بلاي ستيشن و 16 ذراع بلاي ستيشن وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين .

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كما شنت احياء المعادى ووسط القاهرة والزيتون ومدينة نصر وبولاق أبو العلا والأزبكية بتنفيذ حملات مفاجئة على المقاهى لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم رفع اشغالات وقطع مرافق عداد كهرباء وغلق وتشميع كافيه 10 شارع الربيع و٢ كافية بالعقار رقم 12 برابعة الاستثمارى بالمنطقة الأولى وكافية فى ٣٥ شارع عرابى بالزيتون وعدة مقاهى مخالفة بالأزبكية ووسط القاهرة ومقهى بشارع بورسعيد .

كما قام حى المعادى بإزالة مخالفات ومصادرة شيش واشغالات مقاه وإيداعها مخازن الحى مع إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة ضد المخالفين .