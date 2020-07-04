شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثانية من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق أنه من المتوقع وصول دفعة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة إلى ميناء الإسكندرية قادما من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية خلال أيام، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد متعاقد عليها مع شركة هونداي روتم الكورية لصالح الخط الثالث للمترو.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن القطارات المكيفة الجديدة متعاقد عليها بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6 مليار و361 مليون جنيه، حيث يتم تمويل الشق الأجنبى من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة بالإضافة.

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والقطارات الجديدة لها مواصفات مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.