شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية أسماء الطلبة المقبولين بشكل مبدئي للصف الأول رياض أطفال للعام الدراسي 2020/2021 من خلال الرابط التالي " https://drive.google.com/file/d/1GRQgZkz9xWsXOXET-Fq7BxFWP3JiTZ74/view

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية، إنه سيتم إرسال الإيميلات للطلاب المقبولين مبدئيا اليوم لذا يرجي من سيادتكم مراجعة الايميل الخاص بكم كذلك متابعة جروب المدرسة المتقدم اليها الطالب لمعرفة موعد المقابلة الشخصية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت استقبال طلبات التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020 / 2021، منذ يوم الأربعاء الماضى ولمدة 15 يومَا، من خلال الرابط التالى https://ejs4students.moe.gov.eg.



ونقدم فى التقرير التالى 15 معلومة عن المدارس اليابانية..



ـ التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1

ـ تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0

ـ تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية

ـ تدريس مناهج حديثة ولغة أجنبية برياض الأطفال

ـ الإنجليزى لغة التدريس بالمدارس

ـ تدريس منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية Connect Plus

- 11 ألف جنيه تقريبا قيمة المصروفات الدراسية

- أولياء الأمور يتحملون قيمة الزى وتطبيق التواصل بين الطلاب والمدرسة

ـ يجب أن يكون ولى الأمر مصرى الجنسية للتقديم لابنه

ـ سن الطفل المراد التقديم له فىKG1 من 4 لـ 5 سنوات إلا يوم واحد

ـ احتساب سن الطفل يكون فى 1 أكتوبر 2020

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ـ يتم التقدم لها حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر للأكبر سنًا

ـ الالتزام بالحيز الجغرافى بالمدرسة المتقدم إليها وفقًا للعنوان بالبطاقة

ـ أو مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن 6 أشهر

ـ دفع مقدم المصروفات الدراسية 10% من قيمة المصروفات الكاملة

- تسدد المصروفات على الحساب الموحد للمدارس







































