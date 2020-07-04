شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الوزارة اقتحمت ملف تطوير العشوائيات لتوفير حياة كريمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تفقد مشروعات الصرف الصحى بمحافظة دمياط، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، لتفقد مشروع إنشاء سوق حضارية بديلة للباعة الجائلين بشارع 51، برأس البر، بمحافظة دمياط.

وقال وزير الإسكان فى تصريحات صحفية ، إن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك، وهو ملف تطوير المناطق والأسواق العشوائية، الذى عانت منه الدولة وكذا المواطنون لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن السوق ينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الاقتصاد المحلي، حيث يهدف إنشاء السوق إلى المحافظة على الطابع العمراني المميز للمدينة، وإظهارها بشكل حضاري أمام جميع روادها.

وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مشروع تنفيذ السوق البديلة، بتكلفة 4 ملايين جنيه، على مساحة 800 م2، وستوفر السوق 24 محلاً للباعة الجائلين، بمساحة 60 م2 للمحل، كما أن المشروع يشمل مد جميع المرافق اللازمة.

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كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، قد تفقدوا تفقد مشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر، بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، بمحافظة دمياط.

وقال الدكتور عاصم الجزار، تم تنفيذ مشروع محطة معالجة رأس البر بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، معالجة ثنائية بنظام تهوية سطحية بيولوجية، بإجمالى مساحة 63 فداناً، بقرية السنانية، بمحافظة دمياط، لخدمة حوالى 700 ألف نسمة، ويتكون المشروع من مرحلتين، الأولى، بطاقة 50 ألف م3/يوم، على مساحة 48 فداناً لخدمة حوالى 500 ألف نسمة، والثانية (التوسعات) بطاقة 25 ألف م3/يوم، على مساحة 15 فداناً، لخدمة حوالى 200 ألف نسمة.