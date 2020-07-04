شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 7 فنادق جديدة بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر تتسلم شهادة السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وزارة السياحة والاثار أن 7 فنادق تسلموا بمحافظ جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء وكذلك 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر.

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وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 487 فندقا ب 19 محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

واهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها. خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي تسلم ما يقرب من 179 فندقا ب 14 محافظة هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبري ومطروح ودمياط والاسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وجاء توزيع الفنادق كالتالى: 31 فندقا بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد بمحافظة شمال سيناء و 63 فندقا بمحافظة البحر الاحمر، و 38 فندقا بالقاهرة الكبرى، وفندقين بمحافظة مطروح، و 8 فنادق بمحافظة دمياط، و 3 فنادق بمحافظة الاسماعيلية. كما أقرت اللجنة باستيفاء 5 فنادق بمحافظة السويس، و 9 فنادق بمحافظة المنيا، و 5 فنادق بمحافظة أسيوط، و 3 فنادق بمحافظة سوهاج، وفندقين بمحافظة أسوان، و 8 فنادق بمحافظة الأقصر، وفندق واحد بمحافظة قنا.