شكرا لقرائتكم خبر عن القادم أسوأ.. مصائب النصف الأخير من 2020 فى حلقة جديدة من جت ع الجرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديده من برنامج "جتت ع الجرح" الذى تقدمه الزميلة دينا عبد العليم تستعرض مقدمة البرنامج أهم الكوارث التى يحذر منها العلماء فى النصف الاخير من عام 2020.

ووفقا للدراسات وتحذيرات الاطباء فيبدو ان جائحة كورونا ليست الكارثة الأخيرة فى عام 2020 التى سبقها عدد من الكوارث الطبيعية والأحداث العالمية المضطربة، كما يليها وفقا للتوقعات مجموعة كوارث اخرى مثل انتشار فيروسات اخرى وحدوث كوارث طبيعية قد يشهدها كوكب الارض

كما تعرض دينا عبد العليم خلال الحلقة اهم الكوارث الطبيعية التى مر بها العالم منذ قرون عديده وتأثير هذه الكوارث على الكرة الأرضية وعدد ضحاياه.

جت ع الجرح برنامج اجتماعى بشكل ساخر، يناقش أهم القضايا الاجتماعية وأبرز ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، حيث تقدم له معالجة مختلفة تجعل القارئ على دراية بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ويذاع البرنامج في الثانية عشر ظهرا يوم السبت من كل أسبوع.

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