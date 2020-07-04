شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعيد تشغيل مبنى النقابة بكامل طاقته وتستقبل أعضاءها بالورود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان فتح مبنى النقابة من جديد بكامل طاقته بداية من اليوم السبت حيث عادت جميع الخدمات للأعضاء بنفس مواعيد العمل المعتادة ، واستقبل موظفو النقابة الصحفيين والصحفيات بالورود ابتهاجا بالعودة من جديد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ومن جانبه قال محمد شبانة الأمين العام للنقابة إنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على مرتادى مبنى النقابة من الزملاء الصحفيين او الزائرين والموظفين، مضيفا أنه منذ الخطوة الأولى بالمبنى وحتى الرحيل عنه تم اتخاذ كل الاجراءات المناسبة بداية من التعقيم ببوابة التعقيم وقياس الحرارة مرورا بتوزيع الكمامات وتواجد الكحول والمطهرات بكل مكان واتخاذ كل إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التواجد بالنقابة .

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وأضاف محمد شبانه ، أنه تم استقبال الزملاء بالورود فى اليوم الأول للاحتفال معهم بعودة الحياة كما كانت مرة اخرى، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين كان حريصا من بداية ازمة كورونا على اتخاذ كل إجراءات الحيطة والتشديد عليها وربما إن بعض الزملاء لم يتفهموا ذلك فى البداية ولكن بمرور الوقت ومع النجاح الشديد فى تأمين المبنى وخلوه تماما من ظهور ولو حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس اللعين تأكد للجميع حرص المجلس على الزملاء وتأمينهم داخل المبنى .

وأشاد شبانة بالتزام الصحفيين بالإجراءات الإحترازية ، مؤكدا أن مبنى النقابة والصحفيين نموذج يحتذى به فى الالتزام ، وأن المبنى الآن يعمل بكامل طاقته وعادت مواعيد العمل لما كانت عليه من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا حيث سيغلق المبنى بعد ذلك وانه مؤقتا سيستمر إغلاق المطعم بالدور الثامن والمصلى بالمرحلة الحالية فى حين تم فتح الاوفيسات بالأدوار المختلفة لتقديم المشروبات الباردة وكذلك المشروبات الساخنة فى أكواب تستخدم لمرة واحدة .