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البابا تواضروس يلتقى أساقفة الوجه البحرى عبر الفيديو كونفرانس اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم السبت؛ أساقفة للوجه البحري؛ وكهنة القطاعات الثلاث للإسكندرية؛ عبر الفيديو كونفرانس

ويبحث قداسة البابا تواضروس الثانى، خلال لقائه معهم أمور الخدمة ويطمئن على الأوضاع الروحية والصحية للكنيسة وشعبها والإيبارشيات.

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كان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قد التقى أمس أساقفة أديرة وايبارشيات الصعيد عبر الفيديو كونفرانس.

فى سياق أخر، لجأت بعض الايبراشيات بالمحافظات إلى تسجيل استمارات بأسماء شعب الكنيسة لحجز صلوات القداس الذى يقتصر على أعداد محددة تجنبًا للزحام.

ففى الأقصر دعا الانبا يوساب كل الاقباط بمختلف كنائسها إلى طلب هذه الاستمارات لتحديد الاوقات المناسبة لحضور القداسات بعد انعقاد المجمع المقدس ؛ ولكن ستكون القداسات مستقبلا بأعداد محدودة لا تتخطى الـ"30" بإجراءات احترازية تتمثل فى الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للكنائس.

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