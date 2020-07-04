شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفار أوسيم بعد انهيار عقار مخالف عليه أثناء إزالته بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم بالجيزة، لانهيار عقار مخالف على حفار بداخله السائق، خلال إزالته ضمن حملات الإزالة التي تشهدها محافظة الجيزة ضد مخالفات البناء، ما عرض حياة السائق للخطر .

وحصل ”الخليج 365” على صور للحفار بعد سقوط العقار عليه، حيث تحطم بالكامل، على عكس ما أوضحته محافظة الجيزة في بيان لها أصدرته أمس، حيث أرسلت المحافظة صورة لحفارين بجوارهما عدد من مسئولي مركز أوسيم قالت أنهم للحفار وجميع المشاركين في الحملة .

من جانبه أكد محمود إسماعيل، مالك الحفار المذكور، أن المعدة الخاصة به تحطمت تماما، وتحتاج لأعمال إصلاح بـ500 ألف جنيه على الأقل، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي مبالغ من محافظة الجيزة كتعويض أو نظير إصلاح الحفار.

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وأضاف مالك الحفار، لـ"الخليج 365"، أن مجلس مدينة أوسيم رفض صرف أي تعويضات له، أو الجلوس لسماع مطالبه، بالإضافة إلى تحمله نفقات انتشال الحفار من أسفل الأنقاض، مؤكدا أنه حاول الوصول لمحافظ الجيزة لإبلاغه بما حدث ولكنه لم يتمكن.

وقال إسماعيل: "كانوا عايزين يعملولى محضر ويحبسونى وطلبوا منى الحفار البديل لاستكمال الإزالات في نفس اليوم، واتصورنا به أمام قسم أوسيم ومخدتش حق ولا باطل".

وكانت أعلنت محافظة الجيزة بأنه في ضوء ما أثير بعدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انهيار عقار أثناء إزالته على حفار في منطقة بشتيل بمركز أوسيم اتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات حيال ما تم في ذلك الشأن وشملت، إحالة مسئول الاشراف عن تنفيذ قرار الإزالة للعقار المكون من أربع ادوار على مساحة 350 متر تقريباً والكائن بشارع الكباش ببشتيل إلى التحقيق، وذلك للإهمال في تنفيذ قرارات الإزالة للعقار وعدم تطبيق المعايير الهندسية الصحيحة في إزالة العقار الأمر الذي عرض حياة المشاركين في الإزالة للخطر .

كما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإجراء الكشف الطبي الكامل علي سائق الحفار للتأكد من عدم إصابته باي مكروه عقب الإزالة وقد تم بالفعل التأكد من سلامه سائق الحفار وعدم إصابته باي مكروه .