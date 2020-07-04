شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس حتى الجمعة المقبل.. الحرارة تصل 42 درجة فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تنبؤ حالة الطقس الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية حتى نهاية الأسبوع بداية من اليوم وحتى الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

وأشار تنبؤ حالة الطقس، إلى أن العظمى بالقاهرة تتراوح بين 37 و 38 درجة حتى نهاية الأسبوع، وتتراوح بين 40 لـ 42 درجة جنوب الصعيد "سوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

وفيما يلى ننشر توقعات هيئة الأرصاد لحالة الطقس حتى الجمعة المقبل، كما يلى :









وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

Advertisements

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

و يشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.