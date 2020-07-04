شكرا لقرائتكم خبر عن الايسيسكو تعرض جولات وزارة السياحة الافتراضية على منصاتها الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم منظمة الإيسيسكو خلال الفترة المقبلة بعرض الجولات الافتراضية التي اطلقتها وزارة السياحة والاثار خلال الشهور الماضية علي منصاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المواقع الاثرية والمقابر الشهيرة فى مصر، وذلك من خلال بوابة الإيسيسكو للتراث وبيت الإيسيسكو الرقمي، ليستمتع بها أكبر قدر من المتابعين فى الوطن العربى.

و أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.

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كما اطلقت زيارة افتراضية لمقبرة الاخوين بسقارة ايضا، وتخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد بحث مع الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تعزيز سبل التعاون بين مصر والإيسيسكو في مجال العمل الاثري ومكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها استكمال تسجيل المواقع المصرية المسجلة في قائمة التراث العالمي، النهائية (6 مواقع) والتمهيدية (49 موقعا)، على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وكذلك دراسة امكانية تسجيل مبنى المتحف المصري الكبير على قائمة التراث المعماري الحديث بالإيسيسكو.