شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بالتصدى لجميع صور مخالفات البناء وأشكال التعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة خطط الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من عدم تأثر نسب تنفيذ المشروعات بأى أحداث جارية.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أى معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

كما تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحى الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.

كما تفقد المحافظ شارع ترسا للوقوف على نسب تنفيذ اعمال ازاله العقارات التى تم نزع ملكيتها وتعويض قاطنيها لتنفيذ مشروع توسعه وتطوير محور ترسا ووجه بسرعة إزالة مخلفات إزالة المبانى وخاصة القواعد الخرسانية بالأرض واستكمال مجهودات الإزالة يوميا لاستكمال مخططات التطوير للشارع.

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وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدى بكل حزم لكافة صور مخالفات البناء واشكال التعدى مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخى والتهاون فى حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات بدون تراخى أو تقصير وازاله المخالفات حتى سطح الارض لردع المخالفين.

كما تابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحى العمرانية وذلك بعد توسعته وتنفيذ طبقه الرصف النهائية به كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم، مشيرا لأنه تم إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته ما يساهم فى تحقيق سيولة مرورية للمنطقة.

كما تفقد محافظ الجيزة مناطق حدائق الأهرام وكفر غطاطى وطريق مصر إسكندرية الصحراوى للوقوف على حاله النظافة.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.