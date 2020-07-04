شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إنشاء 7 محطات وسيطة و24 مدفن للمخلفات خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا حول جهود وزارة البيئة في مجال ادارة المخلفات من خلال أذرع الوزارة المختلفة ومنها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والبرنامج الوطنى للمخلفات وعدد من البرامج التابعة للوزارة والمعنية بالمخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية وانتاج الغاز الحيوى من المخلفات.

جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزراة البيئة:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجهاز يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الادارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها كما يهدف إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية فى مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها، وقد قام الجهاز بتنفيذ التالى:

أولا : مجالات البنية التحتية

فى إطار توجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت تم تنفيذ عدد من الإجراءات في مجالات البنية التحتية.

المحطات الوسيطة :

1- تنفيذ المحطات الوسيطة المتنقلة وعددها (7):

منها عدد (1) محطة بمحافظة بنى سويف (مركز ببا) / وعدد (2) محطة بمحافظة المنيا(مغاغة ومركز المنيا)/ عدد (1) محطة بدمياط / عدد (3) محطة بمحافظة القليوبية (كفر شكر- القناطر – طوخ) ويتم تقديم الدعم لكل محطة بعدد 2 سيارة مرسيدس سعة 52 م3 و لودر كبير 3 متر مكعب، بالاضافة الى تسليم محافظة القليوبية سيارة مرسيدس سعة 52 م3 للعمل بمحطة القطاوى والتى تم تنفيذها من ميزانية الجهاز بتكلفة تقديرية 25.8 مليون جنيه .

2- المحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية والتي تم الانتهاء من انشائها بتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح إلى محطة وسيطة للمخلفات على مساحة 2780 متر مربع، لتكون أول محطة وسيطة بالمنطقة تخدم منيا القمح والمناطق المجاورة لها وتعمل على عدم عودة التراكمات مرة أخرى، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع برفع 17.5 ألف طن من التراكمات ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة والخاص بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير عدد ( ٢ تريلا حمولة 52م3 و لودر) لنقل المخلفات الواردة من المحطة إلى المدفن الصحي للمحافظة، بلغت تكلفة انشاء المحطة حوالى 17 مليون جنيه .

3- وفي إطار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة من خلال البروتوكولات التى تم توقيعها بين وزارات (التنمية المحلية – البيئة- التخطيط ) حيث يقوم جهاز تنظيم وادارة المخلفات بدور الاستشارى الفني بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنفيذ مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للانتاج الحربى من خلال ميزانية 2019/2020، حيث تم تنفيذ المحطات الوسيطة الجديدة وعددها (11) من خلال بدء الأعمال الانشائية لعدد 3 محطات بمناطق ( منشأة ناصر بالقاهرة – دمنهور بمحافظة البحيرة – منطقة ناصر بمحافظة بنى سويف، واعتماد تصميمات عدد 5 محطات وسيطة ثابتة بمناطق ( اسنا بمحافظة الأقصر – الابراهيمية و ديرب نجم بمحافظة الشرقية – منية النصر بالدقهلية – يوسف الصديق بالفيوم ) وجارى العمل على التصميمات التنفيذية والتفصيلية والالكتروميكانيكية من قبل الهيئة العربية للتصنيع ، اعتماد الفكرة التصميمية لمحطة مطروح والمحطة الوسيطة بمحافظة الفيوم (منطقة سنورس) ، وتنفيذ تجربة حية بموقع المحطة الوسيطة الثابتة بمحافظة الدقهلية (منطقة منية النصر) ومتابعة النتائج للتأكد من نجاح التجربة والبدء فى اعتماد التصميمات.

المدافن الصحية :

اما فيما يخص المدافن الصحية وعددها 24 مدفن يتم تنفيذها من خلال ميزانية 2019/2020، فق تم اعتماد الرسومات التفصيلية لعدد (15) مدفن صحي وذلك بمناطق (كوم أوشيم ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسنور بمحافظة بني سويف ، والسويس ك 5 بمحافظة السويس، وشرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء ، وبدر بمحافظة البحيرة ، ودار السلام بمحافظة سوهاج ، والمدامود بمحافظة الأقصر ، وادفو بمحافظة أسوان ، الخارجة والداخلة و الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد ، بلبيس بمحافظة الشرقية ، العريش بمحافظة شمال سيناء ) ، ومتابعة التصميمات التفصيلية من قبل إستشارى جهاز المخلفات لعدد(2) مدفن صحي بمناطق ( سمسطا بمحافظة بني سويف شبرامنت بمحافظة الجيزة الى جانب متابعة عدد(3) مدفن صحي بمناطق ( الغردقة بمحافظة البحر الحمر، بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ، مطروح بمحافظة مطروح ) والتصميمات التفصيلية لمدفن كوم أوشيم بمحافظة الفيوم الى جانب تصميمات المدافن الصحية بمناطق ابو عوف ( محافظة بورسعيد) وعدد 3 مدافن صحية بمناطق ( العلاقي - سفاجا - مرسى علم ).

مصانع تدوير المخلفات :

أكدت وزيرة البيئة انه يوجد على مستوى محافظات الجمهورية عدد 44 مصنع تدوير للمخلفات تتضمن 74 خطا ومن المخطط انشاء عدد 14 خط جديد و رفع كفاءة 56 خط خلال اربع سنوات من خلال ميزانية العام المالى 2019/2020 ، يجرى حاليا انشاء عدد 2 خط ، الأول بمحافظة سوهاج (دارالسلام) بتكلفة 89.6 مليون جنية والثانى بمحافظة المنيا (تونا الجبل) بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع التراكمات من الأرض المخصصة لانشاء خط جديد بالمحلة للبدء فى عمل رفع مساحى وإعداد الرسومات الانشائية وذلك بتكلفة تقديرية 89.6 مليون جنيه.

مقالب المخلفات :

1 - مقلب الوفاء والأمل:

تم البدء فى تنفيذ عمليات تأهيل المقلب وتنفيذ محطة معالجة سائل الرشيح ، وجارى متابعة مستجدات المشروع والاجراءات المطلوبة.

2- مقلب السلام :

قام جهاز مدينة العبور بطرح مناقصة على الشركات لتأهيل المقلب وذلك بعد أن تم إعداد مستندات الطرح بمعرفة احدى الجامعات ومراجعتها بمعرفة استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتم الترسية خلال شهر مايو 2020 على احدى الشركات للبدء فى تأهيل المقلب . والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال عام ونصف .

3- مقلب ومدفن العبور:

- تم تخصيص 65 فدان لمحافظة القاهرة و65 فدان لمحافظة القليوبية لإنشاء خلايا دفن بها للتخلص من المخلفات كما سبق إنشاء خلية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات

- تم إنشاء خلية دفن جديدة فى الجزء المخصص لمحافظة القاهرة على مساحة 10 فدان من خلال احدى الشركات التى تم اسناد عمليات الجمع والتدوير والتخلص لها فى المنطقة الشرقية .

- كما قامت محافظة القليوبية بإنشاء خلية دفن فى الجزء المخصص لها على مساحة 8 فدان ، تقوم المحافظة حاليا باتخاذ اجراءات تشغيل هذه الخلية .

- التنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالسيطرة الدائمة على الحرائق الموجودة داخل المقلب كما تم توفير عدد (3 لودر و 3 سيارات قلاب ) للقضاء النهائى على الحرائق .

وتتم المتابعة يومياً بمعرفة لجان وزارة البيئة للتأكد من السيطرة الكاملة على المقلب.

4- ‌مقلب القطامية

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير مُعدات تمثلت فى (2) لودر ، (2) سيارة قلاب للسيطرة على الموقع فى حالة حدوث اشتعالات به ، ويتم المرور والمتابعة على المقلب يومياً من قبل مُشرفى وزارة البيئة، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متمثله فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتعاقد مع جامعة بنها لإعداد دراسة الإغلاق الآمن للمقلب تمهيداً للطرح على الجهات التى ستقوم بتنفيذ أعمال الإغلاق.

6- المجمع المتكامل للمخلفات المقرر تنفيذه بصحراء العاشر من رمضان

جارى التنسيق لتخصيص قطعة أرض بمساحة 1226 فداناً جنوب مدينة العاشر من رمضان لاستغلالها فى إقامة مدفن صحى لمحافظتى القاهرة و القليوبية ( مع تخصيص مساحة 100 فدان منها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) لاستغلالها كمدفن صحى للمدن الجديدة بذات المنطقة على أن تقوم وزارة البيئة بعمل الدراسات الفنية للموقع قبل تسليمها للمحافظات وإعداد المُخطط المتكامل للموقع الدائم للتخلص من المُخلفات لصالح محافظتى (القاهرة ، القليوبية) وتوزيع الأنشطة على أن يكون المُخطط العام للموقع للادارة المتكاملة لجميع أنواع المُخلفات.

ثانيا : المعدات ورفع كفاءة المنظومة

أشارت الوزيرة إلى أنه بجانب دور وزارة البيئة التخطيطي والتنظيمي والرقابي تقوم بتقديم بعض المداخلات مع بعض المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، حيث تم دعم محافظة القليوبية بمعدات بقيمة ٣٠ مليون جنيه ضمن خطة دعم البنية التحية للمنظومة بالمحافظات، للمساهمة في تيسير رفع المخلفات وعملية التخلص الآمن منها.

ثالثا: الرصد والمتابعة

فى إطار دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات للنهوض بقطاع المخلفات الصلبة بجمهورية مصر العربية وفى ضوء المهام المنوط بها وفقاً لقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 ومنها الرصد والمتابعة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وادارة المخلفات منذ بداية الجائحة برصد ومتابعة عدد 1875 نقطة لتراكمات مخلفات بعدد من أحياء القاهرة ( المعادي وطره وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج)، ورصد 536 نقطة بـ4 احياء بمحافظة الجيزة حيث تم التنسيق مع هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لرفع المخلفات أولاً بأول، بالاضافة الى التنسيق مع المحافظات لإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال القرى التى تم عزلها واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عنها، وفق الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مخلفات مناطق العزل الصحي منعاً لإنتشار العدوى.

وقد أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بالاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للوزارة والأفرع الإقليمية والتحقق منها والتوصل الى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومنها قيام جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع التراكمات المنتشرة أمام مزار شجرة مريم بالمطرية، وذلك كنموذج للاستجابة الفورية لشكوى عدد من المواطنين حول تضررهم من هذه التراكمات، حيث تم ارسال المعدات اللازمة ورفع كافة التراكمات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تجدد هذه التراكمات مرة أخرى .

كما تم الاتفاق على رفع كفاءة منظومة النظافة داخل الحي بعدد من الإجراءات منها توفير عدد 80 صندوق قمامة من خلال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وقيام رئيس الحي بإعادة توزيع متعهدي جمع القمامة على أنحاء الحي لضمان رفع كافة المخلفات.

رابعا : أنشطة تم تفعيلها للسيطرة على المخلفات الناتجة خلال جائحة فيروس كورونا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة منذ بداية جائحة كورونا قامت باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بالتعاون مع المحافظات والمتابعة المستمرة للتخلص الآمن من مخلفات الصلبة البلدية بمناطق العزل والتعامل مع المخلفات البلدية بعد ظهور جائحة كورونا، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاصدار تعليمات للقائمين على المنظومة بالمستشفيات لضمان التعامل الآمن مع المخلفات .

وأشارت إلى مشاركة جهاز تنظيم وإدارة المخلفات خلال الفترة الماضية "نحو 6 سنوات" فى التفتيش على ما يقرب من 2129 منشأة طبية لتعريفهم الطرق والاجراءات السليمة للتعامل مع المخلفات الطبية والصلبة ولضمان وجود سجل بيئى لدى جميع المنشآت .

كما قامت الوزارة بتدشين موقع الكترونى لتدريب العاملين فى مجال المخلفات عليه داخل المستشفيات لتسهيل عملية متابعة الكميات المتولدة من المخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة لضمان الوصول لكافة التراكمات وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة للتخلص الآمن منها، بالإضافة تم تدشين موقع مماثل لادخال البيانات الخاصة بالمخلفات البلدية .

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم اعداد مقترح الدليل الارشادى الذى نسعى لإصداره لكى تتمكن (المنشآت الرياضية والنوادى الاجتماعية وكذا المدن الشبابية والجامعية والفنادق السياحية سواء المستخدمة للحجر الصحى أو التى ستستخدم لخدمة السياحة الداخلية) من التعامل مع النفايات المتولدة من تلك الجهات وتوجيهها للأماكن المخصصة لها للتخلص الآمن منها.

خامسا : تنفيذ وحدات الغاز الحيوي بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

أوضحت وزيرة البيئة أنه في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تم الانتهاء من تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه وذلك من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ويعد هذا نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول عن كفاءة ترشيد الموارد ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية.

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سادسا : التعاون مع فودافون مصر تنفيذ تطبيق إلكتروني لتدوير المخلفات الإلكترونية

أكدت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال خدمة البيئة والمساهمة في حل القضايا البيئية، حيث تم بحث آليات التعاون مع شركة فودافون مصر فى تنفيذ التطبيق الإلكتروني - إي تدوير E Tadweer) ) لتدوير المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع ادارة المخلفات الطبية والالكترونية التابع لوزارة البيئة، والذى يتم تنفيذه من خلال البرنامج الانمائى للامم المتحدة بمصر، موضحة أهمية هذا التطبيق في تعريف المواطنين بكيفية التخلص من مخلفاتهم الالكترونية بطريقة آمنة ووسائل التحفيز المناسبة لهم لتشجيعهم على الاستفادة من تطبيق إي تدوير في التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية مقابل نقاط تحفيزية او قسائم شراء لبعض المنتجات، وكذلك نشر فيديوهات بيئية قصيرة عن التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمنازل على مواقع التواصل الإجتماعى من خلال تطبيقات الشركة وصفحتها على الفيس بوك، ونشر رسائل التوعية فى رفع وعى المواطن بكيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمنزل في ظل الحالة الطارئة التى تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ما تضمنته المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" من مجموعة من الرسائل البيئية للمواطنين ترتبط ارتباط وثيق بحياتهم اليومية، ودور الشركة فى المساهمة في نشر تلك الرسائل لقطاع كبير من الشعب المصري لتوعيته من خلال قدرتها على الوصول لأكبر عدد من المشتركين البالغ عددهم ٤٤ مليون.

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP

• هو برنامج تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية من وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية SECO. بإجمالى تمويل يصل الى 77.911 مليون يورو ويتم تنفيذ البرنامج بالمحافظات الأربعة ( كفر الشيخ /الغربية /قنا /اسيوط) من خلال وحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات والشركات الاستشارية الدولية والمحلية المتعاقد معها.

• يهدف البرنامج إلى تنفيذ منظومة متكاملة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة وذلك كمرحلة أولي (ديسمبر 2016-ديسمبر 2021) من خلال إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني واللامركزي شاملاً الجانب المؤسسي والتشريعي وتوفير الموارد البشرية الكفء لإدارة المنظومة للوصول إلى مستوى خدمة جيد كما يهدف إلى رفع الوعي البيئي لدي الشباب بشكل خاص والمواطنين بشكل عام بالإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والعمل على تغيير السلوك المتبع من خلال حملات التوعية والمشاركة المجتمعية.

• ينقسم البرنامج إلى مكونين أساسيين، فني واستثماري:

في إطار المكون الاستثماري، يهدف البرنامج إلى دعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في أربع محافظات (معدات جمع ونقل- محطات وسيطة- مدافن صحية- مصانع تدوير).

وفي إطار المكون الفني وحتى يتسنى للجانب المصري بدأ تنفيذ البرنامج، قامت الحكومة المصرية بإنشاء كيان مركزي مستقل لتنظيم إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة متمثلاً في جهاز تنظيم و إدارة المخلفات والعمل علي تقديم الآليات اللازمة لتفعيل دوره للقيام بالمهام المنوط له. وعلى المستوي اللامركزي، قام البرنامج بدعم إنشاء وحدات لإدارة المخلفات بالمحافظات للقيام بدور المنظم والمراقب للمنظومة قادرة على رقابة وتفعيل المنظومة.

وقد تم تقديم الدعم الفنى والإستثمارى للبرنامج من خلال شركاء التنمية من الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك وفقا لما يلى :

أولا الدعم الفنى من خلال :

- إعداد الإستراتيجيات والدراسات الفنية والدلائل الإرشادية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz ومنها إستراتيجيات جهاز تنظيم وإدارة المخلفات و إدارة المخلفات الزراعية وإدارة مخلفات الهدم والبناء وخريطة ريادة الأعمال للشركات العاملة بقطاع المخلفات والإنتهاء من المسودة النهائية لقانون المخلفات الموحد.

- الإنتهاء من الكود المصرى للمخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى ووزارة الشئون الإقتصادية السويسرية الى جانب الأدلة الإرشادية لكل من تقييم الأثر البيئى لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة وإعداد الخطط التشغيلية للمعدات لمحافظات البرنامج الأربعة والمخطط الإستراتيجى للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة.

- وفى مجال التوعية والإتصال والمشاركة المجتمعية تم الإنتهاء من إستراتيجية الإتصال والتوعية للبرنامج الوطنى والإنتهاء من تصميم الموقع الإلكترونى وإطلاقه (www.nswmp.net) وصفحات البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعى.

- الإنتهاء من جلسات التشاور وورش العمل الخاصة بإعداد الإستراتيجيات للفئات المستهدفة من القطاع الخاص / القطاع الحكومى / المنظمات الغير الحكومية ومنها ورش عمل لمناقشة إستراتيجية المتبقيات الزراعية وإستراتيجية مخلفات الهدم والبناء.

- إطلاق المبادرات والحملات التوعوية والمشاركة المجتمعية

١_ إطلاق مؤتمر الكلايمثون كايرو العالمى Climathon بالقاهرة لتعريف الشباب بمنظومة إدارة المخلفات وتأثيرها على التغيرات المناخية بمشاركة نخبة من الخبراء والمنظمات الدولية والشباب والقطاع الخاص.

٢_مبادرة التشجير وزراعة الأسطح والتى تم تنفيذها بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى بإستخدام نظام المراقد الخشبية والهايروبونيك،

٣_ مبادرة شباب الجامعات من خلال خلق كيانات شبابية وخلق كوادر للنهوض بالعمل البيئى فى مصر عن طريق عقد الدورات التدريبية والحملات التوعوية فى مجال إدارة المخلفات وإدماج البعد البيئى فى مشروعات التخرج،

٤_مبادرة انتى البداية لتجميع زيت الطعام المستعمل وإعادة تدويره بهدف الحفاظ على شبكة الصرف الصحى من التلوث

5- مبادرة البرنامج التدريبى تروس بهدف تنمية اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع المخلفات لتشجيع المشروعات الميدانية للشباب خاصة فيما يتعلق بعمليات الفرز والجمع والتدوير مما يخلق فرص عمل للشباب.

6- مبادرة جمع المخلفات فى اوقات محددة من 8م.وحتى 8ص بمحافظة كفر الشيخ للقضاء على تراكم القمامة بالشوارع

7- مبادرة النظافة لنهر النيل بمشاركة الشباب والجمعيات الأهلية ومنها مؤسسة جرينيش ( Very Nile )

8- مبادرة الفصل من المنبع بالمدارس بعقد ورش عمل تعريفية بمنظومة الفصل من المنبع وإعادة التدوير لموجهى التربية الفنية والتربية البيئية السكانية بورزاة التعليم وذلك بمقر وزارة البيئة ببيت القاهرة.

9- حملات النظافة بمحافظات البرنامج ومنها حملة "صحتنا فى بيئتنا" بمحافظة اسيوط وحملات التوعية للفصل من المنبع بمراكز وقرى محافظة الغربية والأسبوع البيئى بجامعة وادى النيل بمحافظة قنا بتوزيع عدد 150 حاوية و100 شجرة مثمرة الى جانب عدد 1000 شجرة مثمرة بمركز قوص بقنا.

10-عقد 7 من جلسات الحوار المجتمعى للمشاركة فى النهوض بمنظومة المخلفات من اصحاب المصلحة من الشباب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بمختلف المحافظات منها محافظات قنا والأسكندرية واسوان وكفر الشيخ وغيرها.

- الدورات التدريبية وورش العمل : لبناء قدرات العاملين بوزراة البيئة وفروعها الإقليمية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وقطاع الإعلام بالوزارة الى جانب عقد تدريبات وورش عمل جلسات تشاورية ليصبح إجمالى الحاضرين ما يقرب من 900 مسئول ومشارك، نتج عن ذلك أن أصبح لدى جهاز شئون البيئة 19 إدارة للمخلفات بعدد 19 فرع بالمحافظات المختلفة وبالتالي نقل التبعية الفنية للعاملين بالفروع إلي جهاز المخلفات، مما قلل من ضرورة الاعتماد علي استشاريين في محافظات الجمهورية عدا محافظات البرنامج وكذلك عدم الحاجة للاستعانة بعاملين من خارج الوزارة ومن ثم تكون مهامهم متابعة ومراقبة ورصد منظومة إدارة المخلفات علي مستوي الجمهورية.

- تم تدريب موظفي وحدات إدارات المخلفات الصلبة وموظفي المراكز والقري بالاضافة إلي الجمعيات الأهلية علي الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بإجمالي حضور ما يزيد عن 2000 شخص خلال عام 2019، بهدف رفع الكفاءة الفنية لوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات حول كيفية إدارة منظومة المخلفات الصلبة وكافة الجوانب الفنية والمالية اللازمة لإدارة المنظومة بالإضافة إلي تدريب المدربين.

ثانيا الدعم الإستثمارى من خلال:

أولا البنية التحتية :

1. تم التعاقد من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع الهيئة العربية للتصنيع (المكون المحلي للبرنامج الوطني) بتكلفة مالية قدرها (44,2) مليون جنيه علي انشاء عدد (2) محطة وسيطة بمركزي سمنود وزفتى بمحافظة الغربية، وعدد (2) محطة وسيطة بمركزي ديروط وأبوتيج بمحافظة أسيوط، وعدد (1) محطة وسيطة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بإجمالي عدد (5) محطات حيث تم الإنتهاء من التصميمات التفصيلية ومراجعتها من خلال استشاريين البرنامج بالمحافظات الأربع المختارة تمهيداً للبدء في التنفيذ، وجاري الانتهاء من التصميمات التفصيلية لباقي المحطات.

2. البدء فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات البرنامج بتكلفة 27 مليون يورو تتضمن:

• محافظات الصعيد ( قنا – اسيوط ): من خلال اعمال مدنية لمحطات وسيطة فى كل من ابو تشت بقنا وابنوب وابوتيج ودريوط بأسيرط وإنشاء مدافن صحية وإنشاء وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات كمصنع القوصية بأسيوط وتركيب خطوط انتاج RDF

• محافظات الدلتا ( كفر الشيخ – الغربية) : من خلال إنشاء واعادة تأهيل مصانع التدوير وتطويرها ومنها مصنع المحلة بالغربية ومصانع كفر الشيخ ودسوق ومطوبس بكفر الشيخ ، إنشاء مدافن صحية كمدفن بلطيم، رفع التراكمات ببيلا وسيدى سالم وإغلاق المقالب العشوائية بدسوق الى جانب الاعمال الميدانية للمحطات الوسيطة وتأسيس خليا بالمدفن الصحى بالسادات الصحية وإعادة تأهيل الخلايا القديمة

ثانيا : المعدات ورفع التراكمات :

1. تم دعم محافظات البرنامج بعدد (190) معدة بقيمة 11.7 مليون يورو وذلك في إطار خطة التدخلات العاجلة للمحافظات الأربعة ممثلةً في اللوادر، والشاحنات القلاب ذات الحمولات المتعددة، والجرارات، والمقطورات، وماكينات تقليب السماد، والشاحنات ذات الرافعة الخطافية، وحاويات القمامة سعة 24م3، والتريسيكلات، والسيارات ذات المكبس تحميل خلفي وعلوي.

2. تطوير ورفع كفاءة مصانع ( المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى )

3. رفع التراكمات من خلال المكون المحلي بمحافظات الغربية وكفر الشيخ.

الخطة المستقبلية للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة :

1. تم إعداد ومناقشة خطة العمل المقترحة بالإشتراك مع جهاز تنظيم و إدارة المخلفات وذلك بالتوازي مع الإنتهاء من التوقيع علي العقد التنفيذي للمشروع PIC فور موافقة الجهات المعنية.

2. عقد دورات تدريبية للجهات الحكومية المعنية والمحليات والقطاع الخاص وطلاب الدراسات العليا المعنيين بالدراسات البيئية

3. تفعيل المنصة الإلكترونية للمخلفاتWaste Portal Egypt (WPE) والتي سيتم إطلاقها في إطار المرحلة الثانية من مكون الدعم الفني للبرنامج كجزء من الصفحة الإلكترونية للبرنامج والتي تتناول تشبيك شركات القطاع الخاص ببعضها البعض ومع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والجهات الإستثمارية والتي تعد أيضاً بمثابة منصة لتفعيل الحوار وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين تلك الجهات.

4. رفع الوعي بأهمية تطبيق منظومة النظافة المتكاملة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ المبادرات الميدانية البيئية بالتركيزعلى الشباب والمرأة.

5. تمكين وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات الأربع للقيام بدورها الرقابي والتنظيمي والفني.

6. بناء قدرات العاملين والمسئولين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لأداء مهامه الوظيفية وفقاً لما ورد بقرار انشاؤه.

7. إستمرار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة بقطاع المخلفات.

8. إدراج البعد البيئي للمخلفات بمناهج التعليم الفني والتدريب المهني.

اهم الإجراءات المتبعة والتدخلات العاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid 19:

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمواجهة العدوى بفيروس كورونا المستجد Covid 19 تم من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة إعداد خطة طوارىء عاجلة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج على النحو التالى:

1- تم اعداد الإدلة الإرشادية للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة حال انتشار الأمراض الفيروسية الوبائية وإجراءات السلامة والوقاية للعاملين بمنظومة المخلفا ت وتقييم لحالة من أكثر من دولة.

2- تم تخصيص مبلغ 29 مليون جنيه (1.7 مليون يورو من ميزانية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبةNSWMP لدعم العاملين (11 ألف عامل) بمنظومة النظافة (الجهات الحكومية، والمجتمع المدني) بمهمات الوقاية لمواجهة انتشار العدوى بفيروس COVID - 19 في المحافظات (كفر الشيخ ، الغربية ، أسيوط ، قنا) وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات المانحة بنك التعمير الألمانى والأتحاد الأوروبى وهيئة التعاون الدولى الأمانى وهيئة المعونة السويسرية.

3- المتابعة اليومية لإدارة منظومة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها منعا لإنتشار العدوى بالتعاون مع وحدات إدارة المخلفات والوحدات المحلية بالمحافظات الأربعة وذلك من خلال رفع التراكمات يوميا سواء كان ذلك عن طريق المعالجة أو الدفن حيث تم تنفيذ تلك الأعمال بالمعدات والبنية التحتية التى تم دعمها من خلال البرنامج الوطنى وجزء اخر من خلال البنية التحتية الخاصة بالمحافظة والموارد البشرية التابعة لها.

4- الإجراءات العاجلة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية ومتابعة عمليات الجمع والنقل بالقرى المعزولة بعد فرض الحجر الصحى عليها لمدة 14 يوم نتيجة لظهور حالات إصابة من خلال نقلها بشكل آمن الى المدافن المحكومة وتخصيص خلية لمخلفات هذه القرية وتغطيتها بطبقة من الجير الحى وما يليها من عمليات تعقيم وتطهير للمعدات

5- متابعة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية جميع العاملين بالمنظومة من عمال وسائقين وذلك بالتعاون مع ديوان عام المحافظة وذلك للتأكد من إرتدائهم مهمات الوقاية السميكة الغير نفاذة اثناء العمل حفاظا على سلامتهم.