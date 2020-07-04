شكرا لقرائتكم خبر عن النقض تخفف عقوبة الفنان طارق النهرى من المؤبد للسجن 15سنة بأحداث مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من الفنان طارق النهرى، على حكم محكمة الجنايات، بمعاقبته و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى، وتخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، قد قضت بمعاقبة الفنان طارق النهرى، و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.