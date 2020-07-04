شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. صورة حية من داخل قاعات امتحانات طلاب جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل الخليج 365 خلال موجز الأخبار الصباحى والذى قدمته الزميلة رغدة بكر، صورة حية لانطلاق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان، من داخل الجامعة.

وفى لقاء مباشر من داخل الجامعة نقل الزميل محمد صبحى إجراءات انطلاق امتحانات كلية الآداب داخل قاعة الامتحانات بالحرم الجامعى، وسط تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا داخل اللجنة، حيث تم وضع مقاعد الطلاب على بعد أكثر من متر ونصف بين الطالب وزميله .

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وأجرى الزميل محمد صبحى لقاءً خاصا مع الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان داخل قاعة الامتحانات، الذى أكد أن عدد الطلاب بالفرق النهائية المعتذرين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى من طلاب الفرق النهائية بلغ حوالى 60 طالب حتى الآن من اجمالى عدد طلاب الفرق النهائية البالغ عددهم أكثر من 37 الف طالب بمختلف كليات الجامعة .