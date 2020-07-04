شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الدستورى بتونس: أردوغان ينفذ أجندة الإخوان فى المغرب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت عبير موسى، رئيس الحزب الدستورى الحر المعارض في تونس، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ، بتنفيذ أجندة الإخوان في المغرب العربي، مشددة على أن شعب تونس اليوم مختلف عن شعب تونس عام 2011.

وقالت "موسي" خلال وقفة احتجاجية في تونس للدفاع عن مدنية الدولة، اليوم السبت، هناك من يسعى لإغراق تونس في الديون، مشيرة إلى أن مخططات حل أزمة تونس جاهزة لكن أيدي القيادة مكبلة ، متهمة جماعة الإخوان بتنفيذ أجندتها في البلاد ، مضيفة إن الأرقام تبين فشل الاخوان فى إنقاذ الاقتصاد، مشيرة إلى أن البلاد شهدت تراجعا فى النمو الاقتصادي خلال فترة "حكم الإخوانيجة" بحسب وصفها.