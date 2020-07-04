موجز الخليج 365.. استكمال مفاوضات سد النهضة وتطورات أزمة تحرش أحمد بسام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز ”الخليج 365”، الإخبارى للظهيرة أهم الأخبار والأحداث التى وقعت اليوم السبت، محليا وعالميا. وتناول الموجز الذى قدمه الزميلة رغدة بكر، آخر مستجدات ملف سد النهضة، ومؤتمر الهيئة الوطنية اليوم لإعلان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ. كما تناول الموجز تعليق النيابة على تطورات قضية الشاب أحمد بسام والمتهم بالتحرش. Advertisements ونقل موجز الخليج 365 صورة حية من دخول طلاب الفرق النهائية جامعة حلوان لأداء الامتحانات وسط إجراءات وقائية كما تناول الموجز قرار وزير الأوقاف بإنهاء خدمة المدير الإدارى بمسجد الحسين ومجازاة عاملين واثنين من الأئمة مفتى الجمهورية: جماعة الإخوان مثلت خطرا على الدين الإسلامى وتطرق إلى تصريحات السكة الحديد حول وصول دفعة العربات الروسية الجديدة للإسكندرية نهاية الأسبوع ورياضيا كشف الخليج 365 عن جلسة خاصة بين الخطيب وفايلر للإبقاء على أزارو في الأهلي، ورصد الزمالك لمكافآت استثنائية لحصد لقب دورى أبطال إفريقيا، وموعد مباراة ليفركوزن ضد بايرن ميونخ فى نهائى كأس ألمانيا وأوضح الموجز توقعات هيئة الأرصاد باستمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم والطقس حار بالقاهرة.

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