شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات تقل 648 راكبا من دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 3 رحلات طيران على متنهما نحو 648 راكبا قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، عمان، الكونغو الديموقراطية.

قالت مصادر أن مطار القاهرة، استقبل 3 رحلات قادمة من عدة دول، حيث وصلت الرحلة الاولي التي نظمتها مصر للطيران قادمة من نيويورك وعلي متنها 300 ركاب، كما نظمت شركات طيران اير كايرو رحلة قادمة من عمان اقلت 174 راكبا بينهم مصريين قادمين من قطر بعد نقلهم بالطيران العمانى إلى مسقط، كما استقبل المطار رحلة قادمة من مدينة كينشاسا بالكونغو وعلى متنها 174 راكبا.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.