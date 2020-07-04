شكرا لقرائتكم خبر عن غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

و يشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

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كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.