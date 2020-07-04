شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية : ضبط أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا" لتسريب امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائم على إدارة صفحتين وقناة لتسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة ، على تطبيقات التواصل الإجتماعى، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة الصفحة المسماة "شاومينج 2020" ، بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادى.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء إرتكاب الواقعة "طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية".

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى ، والأمن العام" ، ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف وضبط المتهم بمحل إقامته ، وبحوزته "هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" ، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات، وتبين إدارته للصفحة المسماه "بالغش إتجمعنا 2020" عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، والقناة المسماة "تسريبات الثانوية فى سرية| عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام" ووجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة أثناء إنعقاد لجان الإمتحان نظير مبالغ مالية.

واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة، بغرض مساعدة الطلاب والإستفادة منهم مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.