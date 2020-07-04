سقوط تشكيل عصابي للاتجار بمخدري الأستروكس والفودو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بالشرابية. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام سيدتان – عاطل "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة التخليقية، متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الأستروكس "وزنت 2 كيلو جرام" – كمية لمخدر البودر "المادة الفعالة لمخدري الأستروكس والفودو" وزنت 1.550 كيلو جرام - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بـ(335000 - ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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