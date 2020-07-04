سقوط عصابة الشرطة المزيفة اختطفوا نجارًا بسبب خلافات مادية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط ستة أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة، واختطاف أحد الأشخاص لخلافات مالية بينهم بسوهاج.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من ضبط سيارتين ملاكي، يستقلهما (5) أشخاص وبصحبتهم شخص مُكبل ومُلقى بأرضية إحدى السيارتين.

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وبالفحص تبين أن مُستقلي السيارتين (6 أشخاص، مُقيمون بنطاق محافظة المنوفية) وبصحبتهم أحد الأشخاص (نجار مسلح، مُقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج) بأرضية المقعد الخلفي لإحدى السيارات "مُكبل اليدين بسلك".

وتوصل فحص فريق البحث الجنائي من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ومناقشة الشخص المُكبل اليدين إلى قيام المتهمين بالتوجه إلى منزله بدائرة مركز شرطة ساقلتة مُنتحلين صفة رجال شرطة، واقتياده عنوه لداخل إحدى السيارات المضبوطة، وذلك لسابقة قيام أحد المتهمين بإعطائه مبلغ 450 ألف جنيه؛ لتوظيفها فى أعمال تجارية مقابل عائد شهرى، إلا أنه لم يفِ بذلك أو رد المبلغ.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرروا اختطافهم المجني عليه لاسترداد المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.