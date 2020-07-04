ضبط أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا" و"شاومينج 2020" لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القائم على إدارة صفحتين وقناة لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة على تطبيقات التواصل الاجتماعي بالإسكندرية.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة الصفحة المسماة (شاومينج 2020) ، بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادي.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات.. أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية) .

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام" ، ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف وضبط المتهم المذكور بمحل إقامته ، وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم في ارتكاب الواقعة") .

وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ، كما تبين إدارته للصفحة المسماه (بالغش إتجمعنا 2020) عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وكذا القناة المسماة (تسريبات الثانوية فى سرية) عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام" ووجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقاد لجان الامتحان نظير مبالغ مالية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بغرض مساعدة الطلاب والاستفادة منهم مادياً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.