الداخلية: ضبط 98 ألف شخص وسيارة مخالفين حظر التجوال خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت جهودها خلال شهر في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط(28779) قضية تموينية متنوعة، (37) مقهى مخالف وغلق (7) مكان نشاط تعليمي مخالف و (6865) محل مخالف لقرار الغلق.

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط 150683 شخص، 82526مركبة مخالفة، وضبط 3409 شخص لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.