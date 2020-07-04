الأمن العام يضبط 201 قطعة سلاح ناري و 231 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 201 قطعة سلاح ناري، 231 قضية مخدرات وتنفيذ 75204 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط تشكيلين عصابيين، ضما (5) متهم، ارتكبوا (8) حوادث سرقة متنوعة، (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، (249) دراجة نارية مخالفة، (22546) مخالفة مرورية وفحص (106) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.