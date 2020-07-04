مصر | أمن القاهرة يضبط تشكيلًا عصابيًا لحيازته كمية من المخدرات

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يضبط تشكيلًا عصابيًا لحيازته كمية من المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام (سيدتين – عاطل "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة التخليقية، متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس "وزنت 2 كيلو جرام" – كمية لمخدر البودر "المادة الفعالة لمخدرى الإستروكس والفودو" وزنت 1،550 كيلو جرام - مبلغ مالي – 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهم أقر بمزاولة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (335000 - ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادى وضبط المسروقات لدى عميله.

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وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام عنصر إجرامى "سبق إتهامه فى العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بإسلوب، وإعترف بإرتكاب ( 3 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم".

وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.