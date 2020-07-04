مصر | ضبط 6 أشخاص لانتحالهم صفة رجال شرطة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 6 أشخاص لانتحالهم صفة رجال شرطة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضببط رجال مديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، 6 أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة واختطاف أحد الأشخاص لخلافات مالية بينهم.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من ضبط سيارتين ملاكى، يستقلهما عدد 5 أشخاص وبصحبتهم شخص مُكبل ومُلقى بأرضية إحدى السيارتين.

بالفحص تبين أن مُستقلى السيارتين (6 أشخاص، مُقيمين بنطاق محافظة المنوفية) وبصحبتهم أحد الأشخاص (نجار مسلح، مُقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج) بأرضية المقعد الخلفى لإحدى السيارات "مُكبل اليدين بسلك".

وتوصل فحص فريق البحث الجنائي من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ومناقشة الشخص المُكبل اليدين إلى قيام المتهمين بالتوجه إلى منزله بدائرة مركز شرطة ساقلتة مُنتحلين صفة رجال شرطة، واقتياده عنوه لداخل إحدى السيارات المضبوطة، وذلك لسابقة قيام أحد المتهمين بإعطائه مبلغ (450 ألف جنيه) لتوظيفها فى أعمال تجارية مقابل عائد شهرى، إلا أنه لم يفى بذلك أو رد المبلغ.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه، أيدوها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بقيامهم باختطاف المجني عليه لاسترداد المبلغ المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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في سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

وكشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ "الخليج 365"، عن تفاصيل القبض على"منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، موضحا أنه تم القبض عليها أول امس، بعد الساعة ال٧ مساءا، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها 5 تهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها.

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم