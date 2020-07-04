أخبار مصر | "طاقة البرلمان": الدولة تحقق نجاحات ضخمة في عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "طاقة البرلمان": الدولة تحقق نجاحات ضخمة في عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت الدولة نجاحات الاستراتيجية البترولية والتعدينية لمصر خاصة مع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري للبلاد وتوافد الشركات العالمية واهتمامها بالعمل في مصر.

وأوضح في بيان اليوم السبت، أن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان رصدت انجازات قطاع البترول والتى يرجع الفضل الاول فيها للرئيس السيسى وفى مقدمتها وبلغة الأرقام التى لاتكذب فإن المؤشرات الاقتصادية لقطاع البترول والغاز عام 20192018 ساهمت بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضا في الميزان التجاري عن عام 20192018 نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11 % إلى موجب 20 %، مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير البترول.

وأشاد بإنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الست الماضية، والتى شهدت اهتماما متزايدة لأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية باعتبار البترول هو العنصر الحاكم في توفير مصادر الطاقة الأولية التي يحتاجها السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدا أن الاهتمام والدعم الكبيرين من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع كانت فى مقدمة الأسباب للنجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول خاصة أننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نجد رئيس الدولة يتدخل ويتفاوض شخصيا فى المشروعات القومية الكبرى الخاصة بقطاع البترول.

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