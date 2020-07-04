أخبار مصر | "طاقة البرلمان": الدولة تحقق نجاحات ضخمة في عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "طاقة البرلمان": الدولة تحقق نجاحات ضخمة في عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت الدولة نجاحات الاستراتيجية البترولية والتعدينية لمصر خاصة مع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري للبلاد وتوافد الشركات العالمية واهتمامها بالعمل في مصر.
وأوضح في بيان اليوم السبت، أن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان رصدت انجازات قطاع البترول والتى يرجع الفضل الاول فيها للرئيس السيسى وفى مقدمتها وبلغة الأرقام التى لاتكذب فإن المؤشرات الاقتصادية لقطاع البترول والغاز عام 20192018 ساهمت بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضا في الميزان التجاري عن عام 20192018 نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11 % إلى موجب 20 %، مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير البترول.
وأشاد بإنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الست الماضية، والتى شهدت اهتماما متزايدة لأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية باعتبار البترول هو العنصر الحاكم في توفير مصادر الطاقة الأولية التي يحتاجها السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدا أن الاهتمام والدعم الكبيرين من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع كانت فى مقدمة الأسباب للنجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول خاصة أننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نجد رئيس الدولة يتدخل ويتفاوض شخصيا فى المشروعات القومية الكبرى الخاصة بقطاع البترول.
وتابع أن قطاع البترول نجح في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها، مزايدة للبحث عن البترول والغاز والتى تتم لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولی لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اکسون موبيل وشيفرون بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع نحو 249 مليون دولار.
وأوضح أنه شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حدها الأدني حوالي 15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.1 مليار دولار لحفر 351 بنرا، لافتًا إلي أنه لا شك أن الاتفاقيات البترولية هي حجر الزاوية لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة تم توقيع 77 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر ب 39.985 مليون دولار.
وذكر، أن من أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الاقليمي والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمی متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج المشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها: طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 علي عدد 3 شركات بترولية عالمية كبري في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة.
وأردف أنه جارٍ حاليا الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع وتم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر 2018 التسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم.