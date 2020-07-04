أخبار مصر | تمهيدًا للعودة.. 7 فنادق تتسلم شهادة السلامة الصحية

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تمهيدًا للعودة.. 7 فنادق تتسلم شهادة السلامة الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تسليم 7 فنادق سياحية جديدة شهادة السلامة الصحية المؤهلة للعودة إلى العمل.

وأوضحت، في بيان، اليوم السبت، أن 7 فنادق في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي جراند أوتيل، ورينسانس جولدن فيو بيتش، ومارتيم جولي فيل ريزورت آند كازينو، وغزالة جاردنز، وكذلك 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي كابانا، والدابي، وبورت غالب IHG.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 487 فندقا ب 19 محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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وفيات وإصابات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.