أخبار مصر | "أمهات مصر": بيانات النيابة العامة تشجع الفتيات على فضح وقائع التحرش

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": بيانات النيابة العامة تشجع الفتيات على فضح وقائع التحرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر، أولياء الأمور بالقرب من بناتهن ومصاحبتهن ومتابعتهن بشكل دائم، وذلك للحفاظ عليهن وحمايتهم من أي وقائع ابتزاز أو تحرش.

وأضافت عبير، عضو المجلس القومي للمرأة، ردا على واقعة تحرش شاب بما يقرب من 50 فتاة، أنه لابد أن يركز ويهتم أولياء الأمور ببناتهن، مثلما يتم التركيز على نوعية التعليم سواء كان ناشونال أو إنترناشونال، مستطردة: "إذا كانت هذه الوقائع صحيحة فلابد أن يحاسب هذا الشاب حساب عسير، ولكن هذا لا يجعلنا أن نتغافل عن تقصير أولياء الأمور في متابعة بناتهن".

وأكدت عبير، أن النيابة العامة كان لها دور عظيم في تشجيع الفتيات وأولياء الأمور على كشف هذة الوقائع، وذلك من خلال البيانات التي أصدرتها في الفترة الأخيرة ومطالبتها لأولياء الأمور بمتابعة والقرب من أبنائهم وأن يرعوا الله فيهم، وهو أيضا ما شجعهم علي كشف وفضح أي وقائع ابتزاز وتحرش.

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كما أشادت عبير، بالدور الهام الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، موضحة أن المجلس يركز ويهتم علي جميع الأمور والقضايا المتعلقة بالمرأة والفتيات والوقوف دائما بجانبهم.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان حفي مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأكدت النيابة العامة، في بيان أمس الجمعة، عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.