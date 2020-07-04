أخبار مصر | برلماني: القطاع الصناعي يشهد تطورًا غير مسبوق في عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: القطاع الصناعي يشهد تطورًا غير مسبوق في عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطاع الصناعي شهد تطورًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، مشيرًا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا بملف الصناعة وتشجيع الاستثمار الصناعي.

وأضاف متولي في بيان، اليوم السبت، أن القطاع الصناعي عصب الاقتصاد الحديث، لذلك تم ضخ استثمارات ضخمة لإنشاء مشروعات جديدة بجانب تطوير المشروعات القائمة، لافتًا إلي أنه تم تحقيق قفزات وتطورات نوعية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكل القطاعات الصناعية.

وأوضح أنه وصل حجم الاستثمارات التي تم ضخها القطاع الصناعي حتى يونيو الجاري لنحو 60.27 مليار جنيه، فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.

وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن قطاع التجارة الخارجية حظى باهتمام كبير، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

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وفيات وإصابات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.