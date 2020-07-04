أخبار مصر | الشهيد رقم 99.. "الأطباء" تنعي مدير مستشفى معهد أمناء الشرطة

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشهيد رقم 99.. "الأطباء" تنعي مدير مستشفى معهد أمناء الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور عصمت عبد المجيد بهنسي شعلان، مدير عام مستشفى معهد أمناء الشرطة، والذي توفي بمستشفى العزل بأشمون بالمنوفية.

وقالت النقابة، إنه بذلك يصل عدد الأطباء المتوفيين بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى الآن 99 طبيبا، سائلين الله أن يتغمدهم برحمته الواسعه وأن يلهم أهلهم وزملائهم الصبر والسلوان.

وأكدت أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

وفيات وإصابات كورونا

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كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.